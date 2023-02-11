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    Среди гаражей на Пискаревке полиция нашла автоматрешку — в ГАЗеле прятался угнанный «Мерседес»

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    17 комментариев

    Сотрудники полиции патрулировали территорию возле гаражей на проспекте Непокоренных, когда заметили окончание погрузочных работ. Угнанный «Мерседес» почти успели спрятать в кузов ГАЗели.

    О задержании угонщиков 11 февраля пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГУ МВД. Двух мужчин 46 и 45 лет задержали около шести утра в районе 60-х домов по проспекту Непокоренных накануне.

    Кроме «Мерседеса» в кузове были и другие, менее очевидные признаки «профессиональной» принадлежности задержанных — глушилки, рации и несколько телефонов.

    Машину угнали в шести километрах от гаражей.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 17

    Гость11 Фев 2023 в 23:25
    Среде метеле
    Еле-еле,
    Грузив в Газеле,
    Недовертеле
    И не успеле.
    Потом запеле
    И поседеле.
    +0−0
    Гость11 Фев 2023 в 23:08
    В ГазелЕ!!! (ох уж эти приезжие писатели). :)
    +0−0
    Гость11 Фев 2023 в 23:05
    У нас разве несколько Замшинных улиц?
    ---------------------------
    КонеШно . Особенно ЗамшиННых . Парочка - как раз за Мшинской .За тамошними садоводствами .
    +0−0
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