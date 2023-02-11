Среди гаражей на Пискаревке полиция нашла автоматрешку — в ГАЗеле прятался угнанный «Мерседес»

Сотрудники полиции патрулировали территорию возле гаражей на проспекте Непокоренных, когда заметили окончание погрузочных работ. Угнанный «Мерседес» почти успели спрятать в кузов ГАЗели.

О задержании угонщиков 11 февраля пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГУ МВД. Двух мужчин 46 и 45 лет задержали около шести утра в районе 60-х домов по проспекту Непокоренных накануне.

Кроме «Мерседеса» в кузове были и другие, менее очевидные признаки «профессиональной» принадлежности задержанных — глушилки, рации и несколько телефонов.