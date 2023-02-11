Манипулятор, микроавтобус и каршеринг перекрыли проспект на востоке Петербурга. Водителя пришлось вырезать

Манипулятор выехал на встречную полосу на Искровском проспекте в Петербурге и столкнулся с микроавтобусом. Вероятно, он уворачивался от каршеринга.

По словам очевидцев, авария произошла ближе к вечеру 11 февраля. Сильней всего пострадал водитель грузовой машины. От капота практически ничего не осталось, а водителя зажало в кабине.