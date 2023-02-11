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    Манипулятор, микроавтобус и каршеринг перекрыли проспект на востоке Петербурга. Водителя пришлось вырезать

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    1 комментарий

    Манипулятор выехал на встречную полосу на Искровском проспекте в Петербурге и столкнулся с микроавтобусом. Вероятно, он уворачивался от каршеринга.

    По словам очевидцев, авария произошла ближе к вечеру 11 февраля. Сильней всего пострадал водитель грузовой машины. От капота практически ничего не осталось, а водителя зажало в кабине.

    По словам очевидцев, спасатели освободили мужчину, после чего он самостоятельно проследовал в машину реанимации. О других пострадавших неизвестно.

    Предположительно, водитель манипулятора уворачивался от столкновения с каршерингом. Легковая машина оказалась практически на газоне.

    Машины столкнулись на Искровском проспекте рядом с перекрестком с улицей Дыбенко. Перекрыты все ряды, на месте образовывается пробка.

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    Комментарии 1

    Польза санкций11 Фев 2023 в 17:47
    Скрепность микроавтобуса - 100 из 100.
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