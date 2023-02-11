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    В Ленобласти мужчина нашёл обглоданное тело пропавшей женщины

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    23 комментария

    Тело женщины обнаружил житель Ленобласти около лесополосы. Его подъедали бродячие собаки. О страшной истории «Фонтанка» узнала 11 февраля.

    Череп и части тела прохожий обнаружил накануне днем, когда проходил мимо станции Лемболово. Но сперва мужчина обратил внимание на двух собак, которые что-то обгладывали примерно в 300 метрах от платформы в перелеске.

    Погибшая — 56-летняя женщина, которая с начала января числилась в федеральном розыске как без вести пропавшая. Известно, что она состояла на учёте в психдиспансере. Тело направили в морг.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 23

    ProstoZloy11 Фев 2023 в 19:03
    "мужчина нашёл обглоданное тело пропавшей женщины"
    Вот и первый подозреваемый!
    +0−0
    27564035611 Фев 2023 в 18:21
    Законы изменят видимо, когда собаки вокруг Смольного будут депутатов доедать.
    +4−0
    27997033711 Фев 2023 в 18:15
    Зоошиза за несчастных собачек людям глотки готовы перегрызть
    +3−0
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