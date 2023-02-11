В Ленобласти мужчина нашёл обглоданное тело пропавшей женщины

Тело женщины обнаружил житель Ленобласти около лесополосы. Его подъедали бродячие собаки. О страшной истории «Фонтанка» узнала 11 февраля.

Череп и части тела прохожий обнаружил накануне днем, когда проходил мимо станции Лемболово. Но сперва мужчина обратил внимание на двух собак, которые что-то обгладывали примерно в 300 метрах от платформы в перелеске.

Погибшая — 56-летняя женщина, которая с начала января числилась в федеральном розыске как без вести пропавшая. Известно, что она состояла на учёте в психдиспансере. Тело направили в морг.