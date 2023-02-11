Петербуржцы томятся в пробке на КАД и считают аварии — их минимум 11, одна почти на три десятка машин

Жители Петербурга вынуждены проводить субботний день в пробках на кольцевой дороге. На восточной части почти подряд девять аварий.

Как сообщают водители днем 11 февраля, примерно двухкилометровая пробка образовалась на сьезде с кольца в Выборгском районе, у проспекта Энгельса. Стоит внешнее кольцо в сторону Кронштадта.