Петербуржцы томятся в пробке на КАД и считают аварии — их минимум 11, одна почти на три десятка машин

Жители Петербурга вынуждены проводить субботний день в пробках на кольцевой дороге. На восточной части почти подряд девять аварий.
Как сообщают водители днем 11 февраля, примерно двухкилометровая пробка образовалась на сьезде с кольца в Выборгском районе, у проспекта Энгельса. Стоит внешнее кольцо в сторону Кронштадта.
По словам очевидцев, на коротком отрезке столкновения произошли дважды.
«Фонтанка.ру»
Куда печальней дела обстояли на участке между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной. Петербуржец Иван поделился видео, снятым примерно в половину третьего дня.
Читатель «Фонтанки» Иван
Иван насчитал на отрезке девять аварий. В одну из них попали, по его подсчетам, минимум 20 автомобилей. По другим свидетельствам — 27.
Водители отмечают, что на дороге много воды, что в совокупности с легким минусом делает КАД достаточно скользкой. Кроме того, ситуацию в какой-то момент осложнило выглянувшее солнце, по-зимнему низкое.