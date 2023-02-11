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    Петербуржцы томятся в пробке на КАД и считают аварии — их минимум 11, одна почти на три десятка машин

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    8 комментариев

    Жители Петербурга вынуждены проводить субботний день в пробках на кольцевой дороге. На восточной части почти подряд девять аварий.

    Как сообщают водители днем 11 февраля, примерно двухкилометровая пробка образовалась на сьезде с кольца в Выборгском районе, у проспекта Энгельса. Стоит внешнее кольцо в сторону Кронштадта.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По словам очевидцев, на коротком отрезке столкновения произошли дважды.

    «Фонтанка.ру»

    Куда печальней дела обстояли на участке между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной. Петербуржец Иван поделился видео, снятым примерно в половину третьего дня.

    Читатель «Фонтанки» Иван

    Иван насчитал на отрезке девять аварий. В одну из них попали, по его подсчетам, минимум 20 автомобилей. По другим свидетельствам — 27.

    Водители отмечают, что на дороге много воды, что в совокупности с легким минусом делает КАД достаточно скользкой. Кроме того, ситуацию в какой-то момент осложнило выглянувшее солнце, по-зимнему низкое.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 8

    Польза санкций11 Фев 2023 в 15:59
    Как они это делают, а?
    Населеньице совсем деградировало, и езда отлично это отражает.
    +1−0
    Zizipop11 Фев 2023 в 15:51
    Засолили дороги, чтоб аварий было меньше, а только хуже - народ считает что можно как летом гонять, дрист на лобовуху из-за котого плохо видно, едишь вечно как в тумане(в городе скорости мелкие, а на КАДЕ все это прям висит в воздухе).

    Всегда любил зимой ездить - народу меньше и все ездят спокойнее потомучто боятся, но не в этом году. Еще и темнее чем обычно, т.к. снег нигде нет.
    +1−3
    Гость11 Фев 2023 в 15:39
    Дело было не в бобине..
    +2−0
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