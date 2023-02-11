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    Четыре тысячи лыжников устроили любительскую гонку в Ленобласти. Посмотрите, какие они счастливые

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    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
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    На трассе спортивного комплекса «Игора Драйв» прошел центральный старт «Лыжни России — 2023». В гонках на дистанциях 5 и 10 км приняли участие четыре тысячи человек.

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    Открывал лыжную гонку губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, от Петербурга приехал вице-губернатор Борис Пиотровский. Наставление спортсменам дала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 1972 года Любовь Мухачева.

    «Лыжня России» — самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 1982 года. В нем принимают участие спортсмены-профессионалы и любители. В этом году старт перенесли за 60 км от города, но на посещаемости это не слишком сказалось.

    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру
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