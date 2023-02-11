Девятиклассница скрывала беременность до шестого месяца, новость отцу донесла полиция

В Петербурге 21-летнего мужчину задержали за секс со школьницей. Результатом близости стала беременность. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

Телефонограмму из больницы полицейские получили 9 февраля. Сообщалось, что за день до этого в медучреждение обратилась девушка, которая уже 25 недель вынашивает ребёнка. К врачам ее привела мать.

Предварительно установлено, что оба встречались с начала июля по конец октября прошлого года, когда девятикласснице еще не было 16 лет.

Думать о том, что заниматься сексом с юными девушками запрещено законом, будущий отец будет в качестве фигуранта уголовного дела. Он ограничен подпиской о невыезде, так что может проявить заботу о беременной.