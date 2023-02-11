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    Девятиклассница скрывала беременность до шестого месяца, новость отцу донесла полиция

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    9 комментариев

    В Петербурге 21-летнего мужчину задержали за секс со школьницей. Результатом близости стала беременность. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

    Телефонограмму из больницы полицейские получили 9 февраля. Сообщалось, что за день до этого в медучреждение обратилась девушка, которая уже 25 недель вынашивает ребёнка. К врачам ее привела мать.

    Предварительно установлено, что оба встречались с начала июля по конец октября прошлого года, когда девятикласснице еще не было 16 лет.

    Думать о том, что заниматься сексом с юными девушками запрещено законом, будущий отец будет в качестве фигуранта уголовного дела. Он ограничен подпиской о невыезде, так что может проявить заботу о беременной.

    Подозреваемого можно назвать добытчиком — у него судимость за кражу еды на 10 тысяч рублей.

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    Комментарии 9

    карпатыч11 Фев 2023 в 16:25
    скрепы они такие. замуж с 13.. вторую жену в дом. мы ведь не против традиций
    +0−0
    Pilat11 Фев 2023 в 15:12
    Мамина помада,
    Сапоги старшей сестры.
    Мне легко с тобой, а ты гордишься мной (с)
    +2−0
    Annonym9111 Фев 2023 в 15:07
    Проблема глубже не важно сколько 18 или 35 Лет Почти 90% Красивых на Фигуру или лицо или и то и другое девушек не волнует куплены или Украдено то что дарит им тот с кем они хотя бы 1 раз переспят а иногда даже когда много раз переспят девушки все равно не задают вопросов о происхождений подарков .
    Если говорить о тех девушках с которыми спать без риска попасть под статью можно то они не выбирают тех кто покупает им может и не на 10 тысч а чаще и на меньшие суммы но тоже какие то подарки тем парням не Дают вот в чем проблема .
    В Том что даже Совершенно летние девушки и Женщины в почти 90% Спят с теми кто ведет Асоциальный образ жизни живет засчет Краж из Магазинов , обмана других людей ( 159 УК РФ ) , Запугивания с целью отьема Денег или Мобил ( 119 УК РФ ) но ни Силовой Блок не общество не борется с такими Гражданами вот вам и результаты Вашего Граждане попустительского отношения к таким Группам Граждан !
    +0−6
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