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    Пенсионерка после звонка мошенника попыталась стать биржевым игроком, но потеряла все

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    4 комментария

    В Петербурге пенсионерка лишилась крупной суммы после звонка «брокера». На том конце провода её попросили синхронизировать в один все банковские счета. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

    Собеседник пенсионерки, рассказала она полиции, представился брокером и даже назвал фирму, — судя по всему, вымышленную. Заманив женщину обещаниями небывалых выгод, он попросил ее установить на компьютер софт для удаленного доступа к системе. «Брокер» также убедил женщину в необходимости объединить все счета в один.

    После всех манипуляций со счетов женщины исчезли полтора миллиона рублей. Мошенник первый раз звонил ей в середине января. Пенсионерка написала заявление только спустя полмесяца.

    © Фонтанка.Ру

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    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    Заливщик голосовых планок11 Фев 2023 в 14:44
    Брокеры - они такие..
    +0−0
    Польза санкций11 Фев 2023 в 14:39
    "спустя пол месяца".
    Привет ЕГЭ.
    +1−1
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