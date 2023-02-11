Пенсионерка после звонка мошенника попыталась стать биржевым игроком, но потеряла все

В Петербурге пенсионерка лишилась крупной суммы после звонка «брокера». На том конце провода её попросили синхронизировать в один все банковские счета. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

Собеседник пенсионерки, рассказала она полиции, представился брокером и даже назвал фирму, — судя по всему, вымышленную. Заманив женщину обещаниями небывалых выгод, он попросил ее установить на компьютер софт для удаленного доступа к системе. «Брокер» также убедил женщину в необходимости объединить все счета в один.