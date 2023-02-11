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    «Я просто устал». Мамаев завершает футбольную карьеру

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    22 комментария

    Бывший игрок ЦСКА Павел Мамаев заявил о прекращении карьеры. Он устал и хочет больше времени проводить с семьей.

    О решении Мамаева 11 февраля пишет Матч.тв. Футболист рассказал, что ему поступило несколько предложений, в том числе из Европы, но играть он больше не хочет. Лето Мамаев провел с женой и новорожденным сыном, и ему очень понравилось.

    «Понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — отметил футболист.

    Мамаеву 34 года, последний его клуб был «Химки». С июля он свободный агент.

    В 2018 году Мамаев вместе с Кокориным устроил драку в Москве. Он попал в колонию после приговора на год и пять месяцев лишения свободы.

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    Комментарии 22

    Local11 Фев 2023 в 16:19
    "Несколько предложений, в том числе, из Европы" ©
    АПЛ? Реал? ПСЖ?
    +0−0
    Басик11 Фев 2023 в 15:35
    Похоже совсем здоровье кончилось от усиленных тренировок с коксом и вискарем. Да ещё и с этим пьяным избиением косяк позорный вышел. Кому он теперь такой нужен? Можно теперь и мухожукнуть:))
    +4−0
    28028195311 Фев 2023 в 14:30
    Устал? Позвони Кокорину и в Монако расслабиться. Слабо?
    +1−0
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