«Я просто устал». Мамаев завершает футбольную карьеру

Бывший игрок ЦСКА Павел Мамаев заявил о прекращении карьеры. Он устал и хочет больше времени проводить с семьей.

О решении Мамаева 11 февраля пишет Матч.тв. Футболист рассказал, что ему поступило несколько предложений, в том числе из Европы, но играть он больше не хочет. Лето Мамаев провел с женой и новорожденным сыном, и ему очень понравилось.

«Понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — отметил футболист.

Мамаеву 34 года, последний его клуб был «Химки». С июля он свободный агент.

В 2018 году Мамаев вместе с Кокориным устроил драку в Москве. Он попал в колонию после приговора на год и пять месяцев лишения свободы.