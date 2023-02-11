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    Замглавы МИД РФ назвал условия возможных переговоров с Украиной

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    16 комментариев

    Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин 11 февраля.

    Дипломат отметил, что переговоры возможны на основе существующей реальности и публично заявленных целей.

    «Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — сообщил он в интервью телеканалу «Звезда».

    Вершинин отметил, что возможность таких переговоров будет зависеть не от России. Страна четко обозначила свою позицию. Но решения, по его словам, принимаются не в Киеве, а в других столицах, в первую очередь в Вашингтоне и Брюсселе.

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    Комментарии 16

    chip111 Фев 2023 в 13:41
    О переговорах заявляют трусы, изменники и воры!
    +0−0
    Гость11 Фев 2023 в 13:39
    Разговаривать с кем? США не готовы, а больше разговаривать не с кем. Кровавый клоун еще не всех угробил.
    +0−1
    tochilshik11 Фев 2023 в 13:36
    удивляюсь нашему МИДу.сколько раз их уже посылали а они все свое ноют.да никто с нами говорить не будет.всякие свазиленды и прочие мумба-юмбы вот теперь наш уровень.
    +1−0
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