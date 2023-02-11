Замглавы МИД РФ назвал условия возможных переговоров с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин 11 февраля.

Дипломат отметил, что переговоры возможны на основе существующей реальности и публично заявленных целей.

«Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — сообщил он в интервью телеканалу «Звезда».