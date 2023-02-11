Пенсионерка из Петербурга осталась без квартиры, надеясь спасти её от мошенников

Петербургская пенсионерка пыталась защитить квартиру от мошенников, но в итоге стала их жертвой. Злоумышленники забрали у неё почти 4,5 млн руб. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

70-летняя женщина рассказала обо всём полицейским накануне ночью. По её словам, с 10 января по 6 февраля ей на Viber звонил якобы следователь. Мужчина предупредил: неизвестные хотят продать её жилплощадь по доверенности.

Втеревшись в доверие, незнакомец убедил петербурженку взять несколько кредитов и переслать деньги по указанным им реквизитам. Кроме того, продать квартиру агентству недвижимости и перевести вырученные 3,5 млн на другой счёт.