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    Пенсионерка из Петербурга осталась без квартиры, надеясь спасти её от мошенников

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    15 комментариев

    Петербургская пенсионерка пыталась защитить квартиру от мошенников, но в итоге стала их жертвой. Злоумышленники забрали у неё почти 4,5 млн руб. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

    70-летняя женщина рассказала обо всём полицейским накануне ночью. По её словам, с 10 января по 6 февраля ей на Viber звонил якобы следователь. Мужчина предупредил: неизвестные хотят продать её жилплощадь по доверенности.

    Втеревшись в доверие, незнакомец убедил петербурженку взять несколько кредитов и переслать деньги по указанным им реквизитам. Кроме того, продать квартиру агентству недвижимости и перевести вырученные 3,5 млн на другой счёт.

    Общая сумма ущерба — 4 488 000 руб. Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 159 статьи УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 12

    iliy11 Фев 2023 в 13:37
    Сколько повылазило осыбей, рожденные не женщинами а макаками, ни чего святого
    +0−0
    Гость11 Фев 2023 в 13:27
    интересно как так пенсы легко берут кредит на такие суммы и продают хаты? я за кредитом в 500 тыщ бегал наверно недели три пока все документы и проверки, а когда хату продавал все только оформление про все заняло месяц не меньше
    +1−0
    Польза санкций11 Фев 2023 в 13:20
    Что за квартира в СПб за 3.5 млн.?
    +0−0
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