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    С чужой слюной на лице ушла девушка из магазина в Петербурге. Незнакомец хотел от неё близости

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    7 комментариев

    Неизвестный в продуктовом одарил поцелуями и объятиями юную покупательницу, подчинившись внезапной симпатии. Желание близости не было обоюдным. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

    17-летняя девушка заглянула в магазин на проспекте Авиаконструкторов накануне вечером. По предварительным данным, подозреваемый в неджентльменском поступке — 60-летний мужчина.

    О случившемся полицейским рассказал 39-летний дядя пострадавшей. В тот же день предполагаемого злоумышленника задержали и доставили в отдел. В отношении него составлен административный протокол по 20.1 статье КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 7

    Гость11 Фев 2023 в 13:35
    Девочка уже выросла, ей другие ребята нужны
    +0−0
    Гость11 Фев 2023 в 13:34
    В былые времена на сдачу давали жвачку или спички, теперь поцелуи. Романтика.
    +0−0
    Maik511 Фев 2023 в 13:14
    Небось путенский специалист?
    +3−1
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