С чужой слюной на лице ушла девушка из магазина в Петербурге. Незнакомец хотел от неё близости

Неизвестный в продуктовом одарил поцелуями и объятиями юную покупательницу, подчинившись внезапной симпатии. Желание близости не было обоюдным. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

17-летняя девушка заглянула в магазин на проспекте Авиаконструкторов накануне вечером. По предварительным данным, подозреваемый в неджентльменском поступке — 60-летний мужчина.

О случившемся полицейским рассказал 39-летний дядя пострадавшей. В тот же день предполагаемого злоумышленника задержали и доставили в отдел. В отношении него составлен административный протокол по 20.1 статье КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.