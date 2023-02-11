    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-в

    752мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd72.79eur78.05

    В Лос-Анджелесе самолет попал в ДТП, пострадали пятеро

    1089
    2 комментария

    Самолет столкнулся с автобусом во время буксировки в аэропорту Лос-Анджелеса. Четверо человек попали в больницу.

    Пассажирский автобус столкнулся с самолетом 11 февраля, сообщает аэропорт Лос-Анджелеса. Борт буксировали от гейта на стоянку, когда у него под шасси оказался автомобиль.

    Пострадали водители автобуса и буксировщика, два пассажира в автомобиле и рабочий, который был в самолете. Последний отделался легкими травмами, другие четверо были вынуждены обратиться в больницу.

    Аэропорт работает в штатном режиме.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    VKuser58330111 Фев 2023 в 13:06
    Слушайте, Фонтанка, редакторы. А можно выборно увольнять ваших писак? Вы превращаетесь в мерзко желтую прессу. Цвета детского помета. Я вас читаю, но просто муть, Вышенков, убери этих графоманов, позорите свою историю...
    +0−0
    MidNightWoodpecker11 Фев 2023 в 13:01
    Так там ещё и автомобиль был? ну у них там, в аэропорту и трафик. Светофоры бы поставили.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close