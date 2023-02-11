В Лос-Анджелесе самолет попал в ДТП, пострадали пятеро

Самолет столкнулся с автобусом во время буксировки в аэропорту Лос-Анджелеса. Четверо человек попали в больницу.

Пассажирский автобус столкнулся с самолетом 11 февраля, сообщает аэропорт Лос-Анджелеса. Борт буксировали от гейта на стоянку, когда у него под шасси оказался автомобиль.

Пострадали водители автобуса и буксировщика, два пассажира в автомобиле и рабочий, который был в самолете. Последний отделался легкими травмами, другие четверо были вынуждены обратиться в больницу.

Аэропорт работает в штатном режиме.