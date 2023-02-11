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    Россияне купили в 2022 году в пять раз больше золота

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    6 комментариев

    Спрос россиян на золотые слитки и монеты в 2022 году вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом 11 февраля сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

    Спрос на золото в России в 2022 году рос быстрее, чем в какой-либо другой стране. При этом по доле мирового спроса на драгоценный металл Россия занимает только 2 %. Больше всего золота покупают Китай, Германия и Индия. На Поднебесную приходится 19 % покупок.

    Опрошенные изданием эксперты связывают рост спроса на золото в России с желанием инвесторов сохранить свои средства на фоне геополитической нестабильности в ситуации, когда евро и доллар находятся в дефиците.

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    Комментарии 6

    Русич Древний11 Фев 2023 в 13:34
    Странно. Ранее холодильники и телевизоры скупали.
    +0−0
    своих не бросаем11 Фев 2023 в 12:23
    пропаганда работает
    +1−0
    26608563011 Фев 2023 в 12:22
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    +2−0
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