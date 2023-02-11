Россияне купили в 2022 году в пять раз больше золота

Спрос россиян на золотые слитки и монеты в 2022 году вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом 11 февраля сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

Спрос на золото в России в 2022 году рос быстрее, чем в какой-либо другой стране. При этом по доле мирового спроса на драгоценный металл Россия занимает только 2 %. Больше всего золота покупают Китай, Германия и Индия. На Поднебесную приходится 19 % покупок.

Опрошенные изданием эксперты связывают рост спроса на золото в России с желанием инвесторов сохранить свои средства на фоне геополитической нестабильности в ситуации, когда евро и доллар находятся в дефиците.