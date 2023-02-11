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    Пациент Боткинской больницы освободил палату от соседа с помощью ножа

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    5 комментариев

    В одном из медучреждений в Петербурге мужчина несколько раз ударил ножом соседа по палате. Теперь агрессор находится под присмотром полицейских. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

    О неспокойной обстановке в больнице им. Боткина на Миргородской, 3 стало известно накануне ночью. Пациенты — 63-летний и 43-летний мужчины. Старший из них ранее пронёс с собой нож и не преминул использовать его, доказывая свою правоту.

    Пострадавшего переместили в другую палату с множественными ранениями. Клинок прошёлся по его лицу, шее и рукам, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

    На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 5

    Zet11 Фев 2023 в 11:53
    Больной! Если повезло уберечься от больничного санитара, присмотрись к соседу по палате!
    +3−1
    Штиль11 Фев 2023 в 11:47
    В Боткинской частенько лежат неадекватные люди очень сильно повреждённые алкоголем, соответственно их поведение тоже агрессивное.
    +4−0
    AndrewBarsik11 Фев 2023 в 11:46
    Россия, вставшая с колен, в 2023 году: людей автомобили сбивают чаще всего на тротуаре; бьют людей ( в том числе насмерть) в основном полицейские; ножевые ранения получают в больнице; взятки вымогают в подразделениях по борьбе с коррупцией. Единственное относительно безопасное место - кладбище, да и то ночью.
    +8−1
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