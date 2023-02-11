Пациент Боткинской больницы освободил палату от соседа с помощью ножа

В одном из медучреждений в Петербурге мужчина несколько раз ударил ножом соседа по палате. Теперь агрессор находится под присмотром полицейских. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 февраля.

О неспокойной обстановке в больнице им. Боткина на Миргородской, 3 стало известно накануне ночью. Пациенты — 63-летний и 43-летний мужчины. Старший из них ранее пронёс с собой нож и не преминул использовать его, доказывая свою правоту.

Пострадавшего переместили в другую палату с множественными ранениями. Клинок прошёлся по его лицу, шее и рукам, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.