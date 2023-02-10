В Ленобласти может появиться агрегатор для фермеров. Он поможет небольшим производителям попасть на полки сетей

X5 Retail Group в течение ближайших двух лет может запустить в Ленобласти проект агроагрегатора, пилот которого сейчас тестируется в Липецкой области. Об этом заявила 10 февраля в ходе конференции «Малому бизнесу — большую полку» президент ретейлера Екатерина Лобачева.

«Мы проводили анализ. В самом Петербурге достаточно мало сельхозпроизводителей, но в Ленинградской области их вполне достаточно, поэтому Ленинградская область будет тем же пилотным регионом, каким была Липецкая область или Новосибирская», — сказала она.