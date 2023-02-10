В Ленобласти может появиться агрегатор для фермеров. Он поможет небольшим производителям попасть на полки сетей

X5 Retail Group в течение ближайших двух лет может запустить в Ленобласти проект агроагрегатора, пилот которого сейчас тестируется в Липецкой области. Об этом заявила 10 февраля в ходе конференции «Малому бизнесу — большую полку» президент ретейлера Екатерина Лобачева.
«Мы проводили анализ. В самом Петербурге достаточно мало сельхозпроизводителей, но в Ленинградской области их вполне достаточно, поэтому Ленинградская область будет тем же пилотным регионом, каким была Липецкая область или Новосибирская», — сказала она.
Агроагрегатор — предприятие, которое под заказ торговой сети собирает продукцию фермеров, обеспечивает для них логистику, помогает с документооборотом, предоставляет складские мощности, пояснила Екатерина Лобачева. Далее этот консолидированный объем поставляется на полку. Такой проект сейчас тестируется в Липецкой области. В Сибири компания испытывает механизм агроконтракта. Проект предполагает прямое сотрудничество сети с местными фермерами, когда они работают на подряде, обеспечивая нужный объем продукции.