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    В Ленобласти может появиться агрегатор для фермеров. Он поможет небольшим производителям попасть на полки сетей

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    7 комментариев

    X5 Retail Group в течение ближайших двух лет может запустить в Ленобласти проект агроагрегатора, пилот которого сейчас тестируется в Липецкой области. Об этом заявила 10 февраля в ходе конференции «Малому бизнесу — большую полку» президент ретейлера Екатерина Лобачева.

    «Мы проводили анализ. В самом Петербурге достаточно мало сельхозпроизводителей, но в Ленинградской области их вполне достаточно, поэтому Ленинградская область будет тем же пилотным регионом, каким была Липецкая область или Новосибирская», — сказала она.

    Агроагрегатор — предприятие, которое под заказ торговой сети собирает продукцию фермеров, обеспечивает для них логистику, помогает с документооборотом, предоставляет складские мощности, пояснила Екатерина Лобачева. Далее этот консолидированный объем поставляется на полку. Такой проект сейчас тестируется в Липецкой области. В Сибири компания испытывает механизм агроконтракта. Проект предполагает прямое сотрудничество сети с местными фермерами, когда они работают на подряде, обеспечивая нужный объем продукции.

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    Фермерская продукцияБизнесЛенобласть
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    Комментарии 7

    VKuser17419822110 Фев 2023 в 22:17
    Ведь чистой воды бред- а в газете, печатают....
    +0−0
    kоt-obormot10 Фев 2023 в 22:14
    Где смеяться, при слове "тяпка" небось?
    +0−0
    Заливщик голосовых планок10 Фев 2023 в 21:59
    У знакомых фермеров (именно фермеров, а не бабушек, у которых дача) уже давно своя клиентская база есть.
    +0−0
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