В Петербурге суд приостановил работу производства «сладкой» компании с миллиардной выручкой

Судебные приставы проконтролировали исполнение решения суда о приостановке деятельности производства ООО «Десерт Фентези», расположенного в промзоне на улице Салова. Предприятие закрыто на 20 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
Как рассказали 10 февраля в пресс-службе ФССП, городское управление Роспотребнадзора совместно с прокуратурой выявили грубые нарушения в ходе контрольной проверки. Надзор в цеха со сладостями привели регулярные жалобы петербуржцев на качество продукции, некоторым не повезло еще больше — за удовольствие от чизкейка приходилось расплачиваться симптомами острой кишечной инфекции.
Сегодня приставы опечатали помещения предприятия, сохранность пломб будут проверять все 20 дней.
Согласно данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Десерт Фентези» было основано 14 лет назад. В 2021 году доход компании составил 2 356 935 000 рублей, чистая прибыль — 68,5 млн рублей. Информация на сайте гласит, что ООО «Десерт Фентези» обслуживает более 5 000 клиентов в разных городах нашей страны, поставляя сладости, в том числе, в магазины, рестораны и кафе. Компания даже сотрудничала в 2017 году с Александринским театром и Театром Европы. Генеральным директорам ООО является Юрий Седых, он также руководит ООО «Главхолод».
По многоканальному телефону компании «Фонтанке» не смогли ответить на вопрос о том, как скажется приостановка деятельности на поставках. Как выяснилось, ООО «Десерт Фентези» в данный момент нуждается в маркетологе, комментировать логистику может только он.