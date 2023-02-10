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    В Петербурге выступит «Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский

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    Едва ли кто-то играет на балалайке более эффектно, чем Алексей Архиповский, который совмещает с традиционной игрой на этом инструменте еще и гитарные, а также авторские приемы звукоизвлечения. Услышать и увидеть все это петербуржцы смогут 11 февраля в театре Академии танца Бориса Эйфмана (6+).

    Фото: arkhipovskiy.com/
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    Архиповский как будто бы «неправильный музыкант»: он не выпускает студийных релизов (на стримингах есть всего пара синглов), не снимает клипов, но зато целиком и полностью посвящает себя живым выступлениям. Его концерты — это монолог балалайки, без вокала, без помощи других инструментов, однако если по форме это очень просто, то крайне сложно по содержанию. Музыканта называют «Паганини русской балалайки» — тот, если верить легендам, мог виртуозно сыграть и на одной скрипичной струне.

    Впрочем, что тут говорить, намного лучше увидеть и услышать, например, как Алексей Архиповский исполняет 12-минутное произведение «Шарманка». Разнообразие стилей, ритмов и переходов — даже не верится, что такую палитру может дать обычная балалайка.

    Если услышанное вас впечатлило, рекомендуем посетить концерт, ведь вживую мастерство Архиповского производит гораздо большее впечатление.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: arkhipovskiy.com/

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