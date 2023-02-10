Мобилизованному дали 7 лет за то, что он ударил офицера: новости СВО за 10 февраля

Мобилизованному, который ударил офицера, сперва дали 5 лет и 6 месяцев колонии, но теперь наказание решили ужесточить Фото: Иван Митюшёв / 29.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 февраля.



Мобилизованному, ударившему офицера, дали семь лет колонии Второй западный окружной военный суд ужесточил наказание бывшему мобилизованному Александру Лешкову, который в ноябре 2022 года ударил офицера в подмосковном парке «Патриот». По данным MSK1.RU, раньше суд приговорил к 5,5 года лишения свободы, теперь срок заключения продлили до семи лет. Во время конфликта, который произошел 13 ноября 2022 года, Лешков жестко раскритиковал своего командира за плохое обеспечение экипировкой и низкий уровень огневой подготовки. После инцидента Лешков получил обвинение по двум статьям — оскорбление военнослужащего (часть 2 статьи 336 УК РФ) и нанесение побоев командиру во время исполнения им обязанностей военной службы (часть 3 статьи 334 УК РФ).

В обвинении указана следующая версия событий: во время строевого смотра в парке «Патриот» рядовой Лешков, ругаясь матом и оскорбляя командира, жаловался офицерам части на организацию службы. Мобилизованный выпустил в лицо офицеру Мазанову дым от сигареты. Тот отстранил Лешкова рукой. После этого рядовой ударил подполковника кулаком в грудь. Под стражу Лешкова заключили 14 ноября 2022 года. Польша предложила создать олимпийскую «сборную беженцев» из России Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать «сборную беженцев», в которую могли бы войти диссиденты из России и Белоруссии.

— Мы предложили, чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация исходя из имеющегося паспорта, страну, из которой кто-то происходит, создать сборную беженцев, — заявил Бортничук, уточнив, что в данной сборной, по его представлению, будут выступать «противники официальных властей России и Белоруссии».

На Кубани ввели бессрочный высокий уровень опасности у границы с Крымом Высокий уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлили бессрочно. По информации пресс-службы краевой администрации, он начал действовать с вечера 10 февраля.

— Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин, — говорится в сообщении. — Продолжат проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства. Желтый уровень опасности в Темрюкском районе Краснодарского края ввели 8 октября, когда произошел взрыв на Крымском мосту, — через него район сообщается с Крымом. Кроме того, высокий уровень террористической опасности 10 февраля бессрочно продлили в Севастополе.

Ранее уровень террористической опасности в регионе можно было устанавливать максимум на 15 суток, но 31 января 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому при введении такого режима не нужно указывать срок действия. В Сети появилась информация, что Анапа готовится принимать беженцев из Крыма. Это фейк Хакеры взломали сайт ТРК «Анапа Регион» и распространили через него сообщение о переселении беженцев из Крыма в Анапу. В сообщении говорилось о том, что городские власти, полиция и военное ведомство якобы провели совещание, на котором решили подготавливать гостиницы и санатории Анапы к приему беженцев из Крыма из-за готовящегося контрнаступления украинских войск.

— Данная информация не соответствует действительности, — опровергли сообщение в муниципальном центре управления. — Обстановка в Краснодарском крае и Крыму стабильная, никаких предпосылок к переселению людей нет! Данная ложная новость с сайта была оперативно удалена, сейчас проводятся технические работы по защите ресурса. Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность РФ В ДНР приняли решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе, всё перешло в собственность РФ. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. — Всё это — собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты, — заявил Пушилин. — Предприятия, которые будут продолжать работать, у нас есть утвержденная процедура Правительством РФ. Как это будет происходить? Будет проводиться доверительное управление, т. е . эта процедура запущена.

Мобилизованные из Тульской области смогут получить сертификаты на покупку жилья Мобилизованные и добровольцы из Тульской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получить сертификаты на покупку жилья. Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Дюмин. Воспользоваться мерой соцподдержки смогут мобилизованные и добровольцы, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 21 сентября 2022 года. Размер выплат будет зависеть от численности семьи. Единовременную выплату на приобретение жилья будут предоставлять в виде жилищного сертификата.