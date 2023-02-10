МВД объявило в розыск петербургскую журналистку и правозащитницу Гармажапову*

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск журналистку Александру Гармажапову* (признана в РФ иноагентом), сейчас возглавляющую фонд «Свободная Бурятия». Карточка появилась на днях в базе розыска, сообщила она «Фонтанке» 10 февраля.
Гармажапова предполагает, что в отношение неё возбуждено уголовное дело за высказывания против боевых действий. Проверять себя в базе розыска она начала после того, как в одном из малоизвестных телеграм-каналов появился пост, что в отношение неё ведутся следственные действия. По словам журналистки, в посте была указана дата её отъезда из России (сама она уже несколько лет живёт за границей), но с ошибкой в годе. «Так как число и месяц совпадали, я и поняла, что это какой-то эмвэдэшный слив», — добавила она.
Александра Гармажапова возглавляет фонд «Свободная Бурятия» и позиционирует себя как правозащитницу. До этого долгое время она работала журналисткой на радио «Свобода» (признано в РФ иноагентом**), в «Новой газете»*** и на «Фонтанке». Сайт возглавляемого ею фонда заблокирован в России.
* Включен Минюстом в список физических лиц — иностранных агентов.
** Включен Минюстом в список СМИ — иностранных агентов.
*** Включен Минюстом в список СМИ — иностранных агентов.