МВД объявило в розыск петербургскую журналистку и правозащитницу Гармажапову*

Гармажапова предполагает, что в отношение неё возбуждено уголовное дело за высказывания против боевых действий. Проверять себя в базе розыска она начала после того, как в одном из малоизвестных телеграм-каналов появился пост, что в отношение неё ведутся следственные действия. По словам журналистки, в посте была указана дата её отъезда из России (сама она уже несколько лет живёт за границей), но с ошибкой в годе. «Так как число и месяц совпадали, я и поняла, что это какой-то эмвэдэшный слив», — добавила она.