Больше половины жителей городов знают только соседей по этажу, а 12% не знают никого в доме

Около 55% жителей городов знают в лучшем случае своих соседей по этажу, 31% знают, как они выглядят, но не более, а совсем не знают, кто живет с ними рядом, 12% людей. Таковы данные опроса, проведенного торговой сетью «Пятерочка». Их озвучили на конференции «Забота в шаговой доступности: добрососедские инициативы и реализация ESG-повестки компаний», организованной в Петербурге благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории» при поддержке торговой сети «Пятерочка».
При этом, согласно тому же опросу, 57% респондентов хотели бы познакомиться с соседями и общаться с ними больше. Этот запрос остро сформировался еще в годы пандемии, и крупный бизнес начал на него отвечать, предоставляя возможности для реализации социальных и культурных инициатив на базе сообществ. Так, социальный проект по созданию центров местного сообщества на пилотном этапе охватил 50 городов страны в 9 регионах (355 торговых точек), в среднем за полтора года здесь состоялось 2 600 мероприятий, в которых принимали участие более 50 тыс. человек в месяц.
Как отметила руководитель проекта «Центры местного сообщества» в торговой сети «Пятёрочка» социальный антрополог Анна Гусейнова, в походе за покупками пересекаются пути множества живущих рядом людей, в итоге именно магазин превращается в место для взаимодействия по разным поводам — от доски объявлений и эко-акций до мастер-классов, совместных субботников и поддержки нуждающихся членов сообщества.
По словам эксперта, в следующем году в сети планируют открыть еще тысячу таких центров по всей стране и усилить цифровую составляющую их поддержки — это может быть приложение или локальная соцсеть для коммуникации с сообществом, и так далее.
А по данным Алины Юхневич, руководителя направления «Забота о сообществе» торговой сети, в результате работы пилотных центров сообщества показатель доли гостей, которые приходят в магазины специально, чтобы пообщаться с соседями, достигла 60%.
Как отметил на конференции директор центра корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ Юрий Благов, поддержка локальных сообществ бизнесом пережила ковидный скачок в мире — в прошлом и позапрошлом годах она усилилась и сейчас откатилась на прежний уровень.
Что касается России, то здесь в 2021 году 57% лидеров корпоративной благотворительности заявляли основной целью своей благотворительности повышение устойчивости бизнеса и развитие регионов присутствия, в 2022 году эта доля уже увеличилась до 77%.