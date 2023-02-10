Больше половины жителей городов знают только соседей по этажу, а 12% не знают никого в доме

Около 55% жителей городов знают в лучшем случае своих соседей по этажу, 31% знают, как они выглядят, но не более, а совсем не знают, кто живет с ними рядом, 12% людей. Таковы данные опроса, проведенного торговой сетью «Пятерочка». Их озвучили на конференции «Забота в шаговой доступности: добрососедские инициативы и реализация ESG-повестки компаний», организованной в Петербурге благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории» при поддержке торговой сети «Пятерочка».



При этом, согласно тому же опросу, 57% респондентов хотели бы познакомиться с соседями и общаться с ними больше. Этот запрос остро сформировался еще в годы пандемии, и крупный бизнес начал на него отвечать, предоставляя возможности для реализации социальных и культурных инициатив на базе сообществ. Так, социальный проект по созданию центров местного сообщества на пилотном этапе охватил 50 городов страны в 9 регионах (355 торговых точек), в среднем за полтора года здесь состоялось 2 600 мероприятий, в которых принимали участие более 50 тыс. человек в месяц.

