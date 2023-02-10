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    В Петербурге «сглазили» на 2,5 года колонии женщину, обещавшую вернуть слух на удалёнке

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    Калининский районный суд Петербурга вынес приговор Диане Маркинтевич, изображавшей из себя ведунью на удалёнке. Продавая снятие сглаза и коррекцию будущего, она сэкономила на себе.

    О приговоре 10 февраля сообщает прокуратура Петербурга. Согласно материалам дела, Маркинтевич проводила экстрасенсорные ритуалы в 2019–2020 гг. Помогали специальная книга, знания и мессенджеры. Через них, как установлено, она общалась с пожилыми инвалидами по слуху, убеждая их, что успех лечения обеспечит номер банковской карты.

    Кроме дистанционного исцеления глухоты были и более традиционные услуги: снятие порчи, сглаза, коррекция будущего и личной жизни.

    «Потерпевшие верили подсудимой и сообщали данные банковских карт, а последняя получала удаленный доступ к счетам и переводила денежные средства. От некоторых граждан фигурантка уголовного дела добивалась добровольного перевода денежных средств на специальный банковский счет», — рассказали в прокуратуре.

    Шестерых пожилых инвалидов фигурантка лишила надежды и 2,6 миллиона рублей. Суд оценил каждый миллион в год. Маркинтевич приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.

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    Комментарии 1

    26078160110 Фев 2023 в 16:44
    Просто ни о чём приговор, опять сексизм!
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