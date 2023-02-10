В Петербурге «сглазили» на 2,5 года колонии женщину, обещавшую вернуть слух на удалёнке

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор Диане Маркинтевич, изображавшей из себя ведунью на удалёнке. Продавая снятие сглаза и коррекцию будущего, она сэкономила на себе.



О приговоре 10 февраля сообщает прокуратура Петербурга. Согласно материалам дела, Маркинтевич проводила экстрасенсорные ритуалы в 2019–2020 гг. Помогали специальная книга, знания и мессенджеры. Через них, как установлено, она общалась с пожилыми инвалидами по слуху, убеждая их, что успех лечения обеспечит номер банковской карты.

Кроме дистанционного исцеления глухоты были и более традиционные услуги: снятие порчи, сглаза, коррекция будущего и личной жизни.