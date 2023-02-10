В Русском музее меняется директор. Владимир Гусев переходит на почетную должность

«Владимир Гусев занял должность президента Русского музея. Плановый переход Владимира Александровича на эту почётную должность произошёл в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Русского музея 10 февраля.



О кандидатуре нового директора в музее пока не сообщают — временно исполнять обязанности генерального директора будет заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

