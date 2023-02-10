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    Музеи

    В Русском музее меняется директор. Владимир Гусев переходит на почетную должность

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    6 комментариев

    «Владимир Гусев занял должность президента Русского музея. Плановый переход Владимира Александровича на эту почётную должность произошёл в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Русского музея 10 февраля.

    О кандидатуре нового директора в музее пока не сообщают — временно исполнять обязанности генерального директора будет заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

    В музее подчеркнули, что должность президента в Минкульте расценивают как «возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения». И в новом статусе Гусев будет координировать реставрационные работы на объектах имущественного комплекса музея и развитие филиальной сети.

    Владимир Гусев руководил Русским музеем более 30 лет — с 1988 года.

    Ранее стало известно о том, что директора Третьяковской галереи в Москве Зельфиру Трегулову заменили на Елену Проничеву.

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    Комментарии 6

    Scodnik10 Фев 2023 в 17:07
    Гусев из электроника?🤣
    +0−0
    Гость10 Фев 2023 в 16:50
    сами себе пишут, комментируют и плюсики ставят
    +0−5
    27664170810 Фев 2023 в 16:19
    Любопытно, но 80-летние сторонники сменяемости власти из числа "заслуженных деятелей культуры" почему-то не считают, что сменяемость должна распространяться и на их самих.
    Неужели все эти Львы Додины не понимают, что им уже давно пора освободить руководящие кресла для более молодых?
    +3−6
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