В Русском музее меняется директор. Владимир Гусев переходит на почетную должность

«Владимир Гусев занял должность президента Русского музея. Плановый переход Владимира Александровича на эту почётную должность произошёл в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Русского музея 10 февраля.
О кандидатуре нового директора в музее пока не сообщают — временно исполнять обязанности генерального директора будет заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.
В музее подчеркнули, что должность президента в Минкульте расценивают как «возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения». И в новом статусе Гусев будет координировать реставрационные работы на объектах имущественного комплекса музея и развитие филиальной сети.
Владимир Гусев руководил Русским музеем более 30 лет — с 1988 года.
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