Молдавский премьер-министр уходит в отставку, а вместе с ней и все правительство

После полутора лет премьерства со своего поста уходит глава кабмина Молдавии Наталья Гаврилица. Публичное заявление она сделала 10 февраля, пишет publika.md.

Мотивы, по которым Гаврилица уходит в отставку, она не обьяснила, но отметила, что ее правительство «было вынуждено работать в условиях непрерывного кризиса».

Президент Молдавии Майя Санду приняла отставку. По законам страны, это означает роспуск всего правительства.

Гаврилица представляла партию «Действие и солидарность», у которой большинство в парламенте.