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    Молдавский премьер-министр уходит в отставку, а вместе с ней и все правительство

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    3 комментария

    После полутора лет премьерства со своего поста уходит глава кабмина Молдавии Наталья Гаврилица. Публичное заявление она сделала 10 февраля, пишет publika.md.

    Мотивы, по которым Гаврилица уходит в отставку, она не обьяснила, но отметила, что ее правительство «было вынуждено работать в условиях непрерывного кризиса».

    Президент Молдавии Майя Санду приняла отставку. По законам страны, это означает роспуск всего правительства.

    Гаврилица представляла партию «Действие и солидарность», у которой большинство в парламенте.

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    Комментарии 3

    своих не бросаем10 Фев 2023 в 15:23
    а чё так можно? всех на и выбрать новых?
    +0−0
    Невский Александр10 Фев 2023 в 15:14
    А что, там еще оказывается и работать надо было! Это не лозунгами в предвыборнрй кампании разбрасываться.
    +2−2
    Demoniq10 Фев 2023 в 15:14
    хотим как в Молдавии - отправить всех в отставку... пора бы обновить эту рухлядь...
    +6−2
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