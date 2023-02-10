«Че надо?» Полиция показала охоту СОБРа на Поляка, который увез части Горячева на залив

Кадры задержания одного из участников похищения и убийства депутата Госдумы Марка Горячева опубликовало 10 февраля МВД Медиа. СОБР как всегда пришел в гости рано и на хозяйское «Че надо?» уложил на пол двух мужчин в трусах.



Видео было сделано в квартире 54-летнего Николая Полякова, известного в узких кругах как Поляк. На допросе он якобы рассказал о том, как похищали и убивали Горячева. Сам Поляк занимался транспортировкой депутата — сперва он вез живого парламентария от Торжковского рынка к Кулибабе и Скворцову, а в финале в тандеме с ныне покойным Кириллом Суслиным доставил части тела на снегоходах к полынье в Финском заливе, привязал к мешкам блины от штанги и утопил.