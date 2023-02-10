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    «Че надо?» Полиция показала охоту СОБРа на Поляка, который увез части Горячева на залив

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    11 комментариев

    Кадры задержания одного из участников похищения и убийства депутата Госдумы Марка Горячева опубликовало 10 февраля МВД Медиа. СОБР как всегда пришел в гости рано и на хозяйское «Че надо?» уложил на пол двух мужчин в трусах.

    Видео было сделано в квартире 54-летнего Николая Полякова, известного в узких кругах как Поляк. На допросе он якобы рассказал о том, как похищали и убивали Горячева. Сам Поляк занимался транспортировкой депутата — сперва он вез живого парламентария от Торжковского рынка к Кулибабе и Скворцову, а в финале в тандеме с ныне покойным Кириллом Суслиным доставил части тела на снегоходах к полынье в Финском заливе, привязал к мешкам блины от штанги и утопил.

    МВД России

    Одного из самых богатых бизнесменов России Марка Горячева похитили 4 марта 1997 года, убили и распилили в купели. Подробнее об этой истории — в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 11

    28024171710 Фев 2023 в 15:25
    воспалённый бред сумасшедшего. как можно печатать подобный материал?
    +0−0
    Гость10 Фев 2023 в 15:21
    все дверь на звонок открывают в трусах?
    +1−0
    Demoniq10 Фев 2023 в 15:17
    добрее надо быть с гражданами, и граждане ответят тем же - будут петь не про мусоров, а про мусорочков =)))) чк - уменьшительно-ласкательный суффикс =)))
    +2−0
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