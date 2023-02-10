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    Станция метро «Обводный канал» закроется на вход на полтора часа раньше

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    В Петербурге на два дня меняется режим работы станции метро «Обводный канал». В связи с ремонтом вход в вестибюль будут закрывать раньше обычного.

    В пятницу и субботу, 10 и 11 февраля, вестибюль станции «Обводный канал» будет закрыт для входа пассажиров с 23:00 и до окончания работы метро, напоминает пресс-служба Петербургского метрополитена. На выход станция будет работать, как обычно.

    На станции продолжают устанавливать универсальные турникеты. Пассажиров просят на время работ планировать маршруты заранее.

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    ПетербургМетроСтанция метро Обводный канал
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