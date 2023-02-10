В Вырице сгорел особняк Генриха Витгенштейна. На пепелище ищут тела двоих

Особняк князя Генриха Витгенштейна 1912 года постройки сгорел в Вырице минувшей ночью. Этот загородный дом имеет потрясающую историю. Как отмечают администраторы паблика «Вырица с мольбертом», в свое время здесь проводили летние дни писатели Василий Розанов, Юрий Слезкин и даже Михаил Булгаков.
Видео от Надежды Кругловой
Страшный пожар запечатлела петербурженка Надежда Круглова. Как сообщает 47news со ссылкой на ГУ МЧС, сообщение о возгорании на улице Лейтенанта Шмидта поступило в 21:44 накануне. Огонь быстро распространился по всей площади, рухнули деревянные перекрытия.
В доме были прописаны два человека, сейчас экстренные службы выясняют, были ли жители внутри во время пожара.