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    В Вырице сгорел особняк Генриха Витгенштейна. На пепелище ищут тела двоих

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    3 комментария
    Фото: группа во «ВКонтакте» «А бывали ли Вы в Вырице?»
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    Особняк князя Генриха Витгенштейна 1912 года постройки сгорел в Вырице минувшей ночью. Этот загородный дом имеет потрясающую историю. Как отмечают администраторы паблика «Вырица с мольбертом», в свое время здесь проводили летние дни писатели Василий Розанов, Юрий Слезкин и даже Михаил Булгаков.

    Видео от Надежды Кругловой

    Страшный пожар запечатлела петербурженка Надежда Круглова. Как сообщает 47news со ссылкой на ГУ МЧС, сообщение о возгорании на улице Лейтенанта Шмидта поступило в 21:44 накануне. Огонь быстро распространился по всей площади, рухнули деревянные перекрытия.

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    В доме были прописаны два человека, сейчас экстренные службы выясняют, были ли жители внутри во время пожара.

    Фото: группа во «ВКонтакте» «А бывали ли Вы в Вырице?»

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    Комментарии 3

    Guddd-Head10 Фев 2023 в 12:35
    >> Этот загородный дом имеет потрясающую историю

    Таки имеЛ
    +3−0
    VKuser19802904710 Фев 2023 в 12:15
    Горе. Лишь бы не угорел никто там...
    +1−0
    28027910310 Фев 2023 в 12:01
    Беглов одобряет, вот тут исторические здания сами горят, а в Питере ему приходится их через силу сносить.
    +5−0
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