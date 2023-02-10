В Петербурге собирают подарки к праздникам для пожилых горожан

Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий поддержку пожилым людям, объявил о традиционном сборе подарков к 23 февраля и 8 марта для горожан старшего возраста.



В этом году фонд планирует собрать 300 подарочных наборов для женщин и 50 для мужчин.



«В пожилом возрасте тоже хочется хорошо выглядеть, иметь возможность следить за собой, пользоваться приличными шампунями и кремами, сделать прическу и маникюр. К сожалению, маленькой пенсии на все это не хватает. В этом году мы хотим собрать 300 подарочных наборов для бабушек со всем необходимым для красоты и ухода. В таком наборе может быть хороший шампунь и кондиционер, мусс или другое средство для укладки волос, набор помад или лаков, крем для ухода за кожей лица и рук 50+», — рассказали в фонде.

