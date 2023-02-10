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    В Петербурге собирают подарки к праздникам для пожилых горожан

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    Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий поддержку пожилым людям, объявил о традиционном сборе подарков к 23 февраля и 8 марта для горожан старшего возраста.

    В этом году фонд планирует собрать 300 подарочных наборов для женщин и 50 для мужчин.

    «В пожилом возрасте тоже хочется хорошо выглядеть, иметь возможность следить за собой, пользоваться приличными шампунями и кремами, сделать прическу и маникюр. К сожалению, маленькой пенсии на все это не хватает. В этом году мы хотим собрать 300 подарочных наборов для бабушек со всем необходимым для красоты и ухода. В таком наборе может быть хороший шампунь и кондиционер, мусс или другое средство для укладки волос, набор помад или лаков, крем для ухода за кожей лица и рук 50+», — рассказали в фонде.

    В подарочные наборы для мужчин войдут шампуни, пена или гель для бритья, бритвенные принадлежности.

    Сбор подарков продлится до конца февраля. Все подробности в официальной группе фонда «Долго и счастливо» во «ВКонтакте».

    Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» основан в Санкт-Петербурге в 2016 году. Задачи фонда: сбор средств на оплату лечения, реабилитации и ухода для пожилых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; оказание социально-психологической поддержки; содействие повышению качества социально-бытового обслуживания и улучшению условий проживания; помощь социальным учреждениям, в которых проживают люди преклонного возраста; помощь медицинским учреждениям, специализирующимся на лечении и уходе за людьми преклонного возраста, а также отделениям сестринского ухода больниц Санкт-Петербурга; привлечение общественного внимания к проблемам одиноких, больных и социально не защищенных людей пожилого возраста.

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