В порту Роттердама заблокировали 43 тысячи следующих в Россию и Белоруссию грузов

В крупнейшем морском порту Европы в Роттердаме заблокировали около 43 тысяч транзитных грузов, которые должны были доставить в Россию или Белоруссию. Об этом сообщил 10 февраля посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, передает РИА Новости.

«По состоянию на конец 2022 года в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия», — сказал он.

По словам Шульгина, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена — прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезды на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход судов РФ в европейские порты.