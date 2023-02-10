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    В порту Роттердама заблокировали 43 тысячи следующих в Россию и Белоруссию грузов

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    19 комментариев

    В крупнейшем морском порту Европы в Роттердаме заблокировали около 43 тысяч транзитных грузов, которые должны были доставить в Россию или Белоруссию. Об этом сообщил 10 февраля посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, передает РИА Новости.

    «По состоянию на конец 2022 года в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия», — сказал он.

    По словам Шульгина, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена — прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезды на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход судов РФ в европейские порты.

    «Торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию их доставке до конечного адресата. В общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений», — добавил он.

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    Комментарии 19

    Прелестно10 Фев 2023 в 10:36
    А деньги то за "вынужденное "хранение не забыли взять?
    +1−0
    Гость10 Фев 2023 в 10:03
    Найти хорошего адвоката и засудить Роттердам.
    +3−8
    funtanka10 Фев 2023 в 09:59
    Кто-то не дождётся фонарика за бакс с алиэкспресса. 43 тысячи фонариков.
    +4−1
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