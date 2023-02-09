Петербуржцам расскажут, зачем Пушкин в театр ходил

«Мне брюхом хочется театра», — сообщал Александр Сергеевич в письме Гнедичу. Да всем хотелось: в те времена в театр могли ходить каждый вечер — так его любили. 12 февраля в Музее театрального и музыкального искусства расскажут, как вела себя в те годы театральная публика. 16+

«Голос нежный, взор любови,/ Набеленная рука,/ Размалёванные брови/ И огромная нога!» — поделился впечатлениями поэт Пушкин об Эсфири в исполнении петербургской актрисы Александры Колосовой. Александра Михайловна просила поэта написать ей что-нибудь в дневник, вот он и написал. Ему было 20, ей 17. Простила только лет через восемь. Она чрезвычайно была популярна в спектаклях по Мольеру, в Александринском играла главные роли, и в справочниках про нее пишут как про «ведущую драматическую актрису пушкинской эпохи» — но и пушкинскую «огромную ногу» забыть сложно.

В петербургском театре можно было увидеть и такую сцену: спектакль идет, публика хлопает, вдруг входит опоздавший и топает мимо рядов, наступая людям прямо на ноги. Лорнет достал и давай дам незнакомых разглядывать. Спектакль идет, актеры стараются, а этот зевает и говорит: «Всех пора на смену». Это из «Евгения Онегина», пересказ в прозе.

Каким был театр времён молодости и зрелости автора «Евгения Онегина», чем привлекал молодежь, как был устроен зрительный зал и какие жанры были популярны, расскажут на экскурсии «Зачем Пушкин в театр ходил?» 12 февраля в Музее театрального и музыкального искусства, Музее-квартире актеров Самойловых (Стремянная, 8). Начало в 13:00.

