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    Петербуржцам расскажут, зачем Пушкин в театр ходил

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    «Мне брюхом хочется театра», — сообщал Александр Сергеевич в письме Гнедичу. Да всем хотелось: в те времена в театр могли ходить каждый вечер — так его любили. 12 февраля в Музее театрального и музыкального искусства расскажут, как вела себя в те годы театральная публика. 16+

    Фото: theatremuseum.ru/
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    «Голос нежный, взор любови,/ Набеленная рука,/ Размалёванные брови/ И огромная нога!» — поделился впечатлениями поэт Пушкин об Эсфири в исполнении петербургской актрисы Александры Колосовой. Александра Михайловна просила поэта написать ей что-нибудь в дневник, вот он и написал. Ему было 20, ей 17. Простила только лет через восемь. Она чрезвычайно была популярна в спектаклях по Мольеру, в Александринском играла главные роли, и в справочниках про нее пишут как про «ведущую драматическую актрису пушкинской эпохи» — но и пушкинскую «огромную ногу» забыть сложно.

    В петербургском театре можно было увидеть и такую сцену: спектакль идет, публика хлопает, вдруг входит опоздавший и топает мимо рядов, наступая людям прямо на ноги. Лорнет достал и давай дам незнакомых разглядывать. Спектакль идет, актеры стараются, а этот зевает и говорит: «Всех пора на смену». Это из «Евгения Онегина», пересказ в прозе.

    Каким был театр времён молодости и зрелости автора «Евгения Онегина», чем привлекал молодежь, как был устроен зрительный зал и какие жанры были популярны, расскажут на экскурсии «Зачем Пушкин в театр ходил?» 12 февраля в Музее театрального и музыкального искусства, Музее-квартире актеров Самойловых (Стремянная, 8). Начало в 13:00.

    Александра Шеромова

    Фото: theatremuseum.ru/

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