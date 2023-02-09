Основатель сети Sela погиб в Латвии, утонув в озере

Основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд погиб в результате несчастного случая в Латвии. Он утонул в озере. Об этом сообщил 9 февраля в соцсетях его двоюродный брат и сооснователь Sela Аркадий Пекаревский.



«Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул», — написал он. Похороны состоятся ориентировочно в следующее воскресенье, 19 февраля, в Израиле, добавил Аркадий Пекаревский.

Двоюродные братья Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский в 1991 году основали корпорацию Sela. Компания стала первым российским ретейлером, торгующим женской одеждой в сегменте массмаркет, и приучила россиян одеваться в сетевых магазинах вместо вещевых рынков. В 2011 году сеть насчитывала 570 магазинов корпорации в 14 странах. В 2008 году Пекаревский продал брату долю в компании и стал инвестором. В 2019 году сеть выкупила петербургская Melon Fashion Group (MFG).