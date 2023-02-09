На российских горнолыжных курортах очереди, но существенный прирост не коснулся Сочи

Любители сноубординга и горнолыжного спорта заполняют российские курорты от Мурманской области до Камчатки. Данными 9 февраля поделилась АТОР.

В целом относительно прошлого года прирост спортсменов на курортах составил 13% к прошлому сезону, но есть очевидные лидеры.

Так, на Эльбрусе после расширения трасс лыжников и сноубордистов стало в 15 раз больше. Но суммарно, в пересчете на количество людей, выигрывает Кировск и курорт «Большой Вудъявр» — это самый близкий к Петербургу вариант покататься в горах. По сравнению с прошлым годом, когда в хорошую погоду у подъемника в очереди можно было простоять и час, людей стало в полтора раза больше.