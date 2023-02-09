    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    5 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd71.58eur76.83

    СК «Дальпитерстрой» за 2022 год ввела две школы, библиотеку и три социальных центра

    491
    обсудить

    СК «Дальпитерстрой» по итогам 2022 года ввела шесть социальных объектов.

    Четыре из них расположены в Ленсоветовском: многофункциональный досуговый центр (библиотека), комплексный центр соцобслуживания, социально-досуговое отделение для пожилых и социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста. Также в прошлом году застройщик ввел две школы — в Шушарах и Парголово — на 1925 мест каждая.

    Новая школа в Шушарах
    Новая школа в ШушарахФото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой»
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным городского комитета по строительству, всего в 2022 году в Петербурге введен в эксплуатацию 51 социальный объект, среди которых пять школ в общей сложности на 6425 мест. Таким образом, на «Дальпитерстрой» пришлось 12% от всех введенных в городе соцобъектов и 60% новых мест в школах.

    Новая школа в Шушарах
    Новая школа в ШушарахФото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close