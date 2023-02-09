СК «Дальпитерстрой» за 2022 год ввела две школы, библиотеку и три социальных центра

СК «Дальпитерстрой» по итогам 2022 года ввела шесть социальных объектов.
Четыре из них расположены в Ленсоветовском: многофункциональный досуговый центр (библиотека), комплексный центр соцобслуживания, социально-досуговое отделение для пожилых и социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста. Также в прошлом году застройщик ввел две школы — в Шушарах и Парголово — на 1925 мест каждая.
По данным городского комитета по строительству, всего в 2022 году в Петербурге введен в эксплуатацию 51 социальный объект, среди которых пять школ в общей сложности на 6425 мест. Таким образом, на «Дальпитерстрой» пришлось 12% от всех введенных в городе соцобъектов и 60% новых мест в школах.