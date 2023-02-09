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    В Петербурге суд вынес приговор юному философу за жестокую «вендетту» с 49 ножевыми

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    В Петербурге суд вынес приговор 19-летнему студенту-философу Льву Масленникову, который в сентябре 2021 года жестоким образом расправился с бывшим парнем своей пассии. Лев признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы в ИК строгого режима. Матери погибшего он должен будет выплатить 2,5 млн рублей. Об этом 9 февраля сообщает прокуратура Петербурга.

    Суд установил, что 25 сентября 2021 года Масленников заманил мужчину в Ржевский лесопарк, где нанес ему 49 ударов ножом в область головы, шеи и рук. Жертвой был 30-летний житель Васильевского острова, от полученных травм он скончался на месте. На следующий день студент-убийца рассказал все своей девушке. Вместе они решили уехать из страны, но были схвачены в Пулково.

    «Фонтанка» писала, что мотивом убийства была месть. Якобы мужчина, будучи массажистом, вступал в интимную связь с девушкой студента, когда той было всего лишь 15 лет.

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