В Петербурге суд вынес приговор юному философу за жестокую «вендетту» с 49 ножевыми

В Петербурге суд вынес приговор 19-летнему студенту-философу Льву Масленникову, который в сентябре 2021 года жестоким образом расправился с бывшим парнем своей пассии. Лев признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы в ИК строгого режима. Матери погибшего он должен будет выплатить 2,5 млн рублей. Об этом 9 февраля сообщает прокуратура Петербурга.



Суд установил, что 25 сентября 2021 года Масленников заманил мужчину в Ржевский лесопарк, где нанес ему 49 ударов ножом в область головы, шеи и рук. Жертвой был 30-летний житель Васильевского острова, от полученных травм он скончался на месте. На следующий день студент-убийца рассказал все своей девушке. Вместе они решили уехать из страны, но были схвачены в Пулково.