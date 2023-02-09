Чтобы не только о шторах. «Разговоры о важном» могут начать проводить на родительских собраниях

О том, чтобы проводить тематические собрания в духе «разговоров о важном», задумались в правительстве и госдуме. Предполагается, что с такой подачей родители станут чаще посещать школу.

Идея, пишет 9 февраля «Коммерсантъ», принадлежит Национальной родительской ассоциации. Аргумент — чтобы на собраниях обсуждалась не только покупка штор.

На уровне Госдумы инициативу поддержала председатель комитета по просвещению Ольга Казакова. Она пообещала направить эту «хорошую идею» в министерство просвещения. «Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания», — предположила депутат.