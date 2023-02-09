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    Чтобы не только о шторах. «Разговоры о важном» могут начать проводить на родительских собраниях

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    О том, чтобы проводить тематические собрания в духе «разговоров о важном», задумались в правительстве и госдуме. Предполагается, что с такой подачей родители станут чаще посещать школу.

    Идея, пишет 9 февраля «Коммерсантъ», принадлежит Национальной родительской ассоциации. Аргумент — чтобы на собраниях обсуждалась не только покупка штор.

    На уровне Госдумы инициативу поддержала председатель комитета по просвещению Ольга Казакова. Она пообещала направить эту «хорошую идею» в министерство просвещения. «Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания», — предположила депутат.

    «Разговоры о важном» проводят со школьниками всех возрастов с начала учебного года каждый понедельник. На этих занятиях, в том числе, обсуждается СВО.

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