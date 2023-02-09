Разбил три машины и уехал «на автомате». В Петербурге судили водителя, который не понял, что устроил ДТП

В Петербурге перед судом предстал водитель автомобиля, который устроил массовое ДТП с припаркованными машинами и скрылся, оставив госномер. Сам виновник заявил, что не понял, что произошло, потому что раньше в аварии не попадал.

ДТП случилось около 18:10 19 ноября 2022 года, сообщает 9 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, двигаясь на автомобиле Renault по боковому проезду проспекта Энергетиков, у дома 72 наехал на три припаркованные машины марок LADA, Honda и Renault, после чего скрылся.

Водитель пострадавшей «Лады» рассказал, что услышал звук столкновения автомобилей, но сначала не придал этому значения, а когда через минуту выглянул в окно, увидел, что разбиты три машины, в том числе его, а виновника нет. Выйдя на улицу, мужчина нашел только автомобильный номер. Другой потерпевший успел заметить виновника: услышав сработавшую на своей машине сигнализацию, он выглянул в окно и увидел рядом со своим автомобилем «Рено», который, постояв немного, уехал. Выйдя на улицу, мужчина обнаружил на месте ДТП куски бампера, противотуманку и госномер.