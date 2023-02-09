Миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова признали одним из самых влиятельных людей в Дубае. В рейтинге журнала Arabian Business, включающем в себя сто имён, российский предприниматель занял первую строчку.



«Этот список представляет собой рейтинг тех 100 человек, которые занимают самые высокие посты в Дубае», — уточняет СМИ.

На втором месте разместился Сэр Тим Кларк, президент авиакомпании Emirates. На третьем — бизнесмен Мохамед Алаббар.

В начале января в СМИ появились сообщения о том, что Дуров встретился с руководством Арабских Эмиратов. Известно, что в 2021 году он получил гражданство ОАЭ. У предпринимателя также есть гражданства России, Франции и государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах.