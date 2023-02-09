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    О личностях, сокрушающих целые государства, и о пандемии XIX века петербуржцам расскажут на благотворительных лекциях

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    Петербургские историки проведут благотворительные лекции, на которых расскажут о самой знаменитой пандемии холеры, бушевавшей в первой половине XIX века, и о людях, которые смогли сокрушить целые государства. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд AdVita, оказывающий помощь взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями.

    Первая лекция состоится 10 февраля. Она пройдёт в онлайн-режиме, поэтому будет доступна не только петербуржцам. Её проведет известный историк, экскурсовод и блогер Татьяна Мэй. Разговор будет идти о пандемии холеры, которая началась в России в 1830 году и сразу расколола общество на скептиков, паникеров и «начальству виднее». По словам организаторов, в ходе лекции также будут проведены параллели с пандемией ковида. Записаться на встречу можно здесь.

    Ещё одна лекция пройдёт 20 февраля. На ней историк Лев Лурье расскажет, как никому не известные люди сокрушают целые государства — на примере 1917 года.

    «Говоря об истории Февральской революции, вспоминают разных персонажей и действующих лиц: масоны, немецкие деньги, Алексеев, Родзянко, великие князья, Милюков и т. д. Но решающую роль сыграли три малозаметные личности. О них и пойдёт речь», — говорят организаторы.

    Лекция состоится в Концертном зале центра ЕСОД. Подробнее можно узнать здесь.

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