О личностях, сокрушающих целые государства, и о пандемии XIX века петербуржцам расскажут на благотворительных лекциях

Петербургские историки проведут благотворительные лекции, на которых расскажут о самой знаменитой пандемии холеры, бушевавшей в первой половине XIX века, и о людях, которые смогли сокрушить целые государства. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд AdVita, оказывающий помощь взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями.



Первая лекция состоится 10 февраля. Она пройдёт в онлайн-режиме, поэтому будет доступна не только петербуржцам. Её проведет известный историк, экскурсовод и блогер Татьяна Мэй. Разговор будет идти о пандемии холеры, которая началась в России в 1830 году и сразу расколола общество на скептиков, паникеров и «начальству виднее». По словам организаторов, в ходе лекции также будут проведены параллели с пандемией ковида. Записаться на встречу можно здесь.

