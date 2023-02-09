Специалист по льдам расскажет, что происходит с климатом Земли и что нас ждет в будущем

Последний климатический прогноз Росгидромета предрекал, что мерзнуть россияне будут меньше. Но усилятся и удлинятся волны жары летом. А теплая погода хороша не только для сельхозкультур, но и для сельхозвредителей. По какому климатическому сценарию будет жить человечество в ближайшие десятилетия, 12 февраля расскажет в «Охте-8» гляциолог Алексей Екайкин. Бесплатно. 16+

До середины XIX века изменения климата на нашей планете носили исключительно природный характер. До тех пор человек был достаточно силен, чтобы устроить экологическую катастрофу в пределах не очень большой местности — скажем, вырубить леса. Но сил на то, чтобы повлиять на глобальные процессы, не хватало. В конце ХХ века ситуация поменялась на противоположную. Хотя ряд ученых утверждает, что вклад океана и вулканов на климат планеты куда существеннее, чем всех заводов-машин, авторы Глобального отчета по климату утверждают: антропогенный фактор стал определяющим. Но правда ли, что человек стал могущественнее природных сил? Алексей Екайкин — гляциолог, полярник, ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ. Ученый 15 раз был в Антарктиде — имеет смысл спросить его об озере Восток, которое должно нам поведать, каким был климат сотни тысяч лет назад.

