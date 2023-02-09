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    «Непонятно кого заставляют работать непонятно кем». В ростовской колонии при пожаре погибли двое заключенных

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    Два человека погибли и один пострадал во время пожара в исправительной колонии № 2 Ростова-на-Дону. Пожар начался ночью.

    О гибели двоих заключенных 9 февраля пишет 161.ru со ссылкой на ФСИН и источник редакции. Пожар начался около половины второго ночи 8 февраля в промышленной зоне «строгой» колонии.

    Официально ФСИН о причинах и обстоятельствах пожара ничего не говорит. По словам источника, заключенные сгорели «на куче невывезенного мусора», а нахождение ночью вне камер могло быть обусловлено некими работами. «Тут непонятно кого заставляют работать непонятно кем», — добавил собеседник и объяснил нехватку кадров участием преступников в боевых действиях на территории Украины.

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