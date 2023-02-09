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    Водитель хотел быть как все. В Ленобласти остановили белый Hyundai с тонированными стёклами

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    В Кировском районе Ленобласти остановили Hyundai Sonata, водитель которой собрал сразу несколько нарушений. Об этом 9 февраля рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Так, несмотря на небольшой водительский стаж, 23-летний молодой человек не посчитал нужным разместить на своей машине специальный знак: чтобы не выделяться. За это его привлекли к ответственности первой части 12.5 статьи КоАП РФ.

    Помимо этого, передние и боковые стёкла транспортного средства были излишне «затонированы», что стало поводом для протокола по 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.

    Заглянув под капот и внимательно изучив идентификационный номер машины, полицейские выявили признаки его подделки. VIN-номер был попросту «перебит». Для такого нарушения в УК предусмотрена первая часть 326 статьи.

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