Водитель хотел быть как все. В Ленобласти остановили белый Hyundai с тонированными стёклами

В Кировском районе Ленобласти остановили Hyundai Sonata, водитель которой собрал сразу несколько нарушений. Об этом 9 февраля рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Так, несмотря на небольшой водительский стаж, 23-летний молодой человек не посчитал нужным разместить на своей машине специальный знак: чтобы не выделяться. За это его привлекли к ответственности первой части 12.5 статьи КоАП РФ.

Помимо этого, передние и боковые стёкла транспортного средства были излишне «затонированы», что стало поводом для протокола по 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.