Водитель «Рено» догнал «Форд» в 6-м Верхнем переулке и отправил в больницу первоклассника

За минувшую среду, 8 февраля, в ДТП в Петербурге пострадали трое детей. Одна школьница получила крайне тяжелые травмы, попав под колеса, другому младшекласснику досталось в столкновении двух автомобилей.



В 15:50 у дома 12Б по 6-му Верхнему переулку 30-летний мужчина, двигаясь по проспекту Энгельса от улицы Николая Рубцова в сторону КАД на Renault Kaptur, неправильно выбрал дистанцию и врезался в ехавший перед ним Ford Focus под управлением женщины 35 лет, сообщает 9 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате автомобилистка и ее 7-летний пассажир получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Первоклассник находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Он получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ссадину.