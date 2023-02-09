Водитель «Рено» догнал «Форд» в 6-м Верхнем переулке и отправил в больницу первоклассника

За минувшую среду, 8 февраля, в ДТП в Петербурге пострадали трое детей. Одна школьница получила крайне тяжелые травмы, попав под колеса, другому младшекласснику досталось в столкновении двух автомобилей.
В 15:50 у дома 12Б по 6-му Верхнему переулку 30-летний мужчина, двигаясь по проспекту Энгельса от улицы Николая Рубцова в сторону КАД на Renault Kaptur, неправильно выбрал дистанцию и врезался в ехавший перед ним Ford Focus под управлением женщины 35 лет, сообщает 9 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате автомобилистка и ее 7-летний пассажир получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Первоклассник находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Он получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ссадину.
Вечером, в 20:27, на проспекте Наставников в ДТП пострадала третьеклассница. Как стало известно «Фонтанке», 9-летняя девочка перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет в темной одежде без светоотражающих элементов и попала под колеса KIA Rio под управлением 40-летнего петербуржца. На улице она была без сопровождения взрослых. В результате ДТП девочка получила открытую черепно-мозговую травму, перенесла клиническую смерть и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.
По обоим происшествиям полиция ведет проверки. Всего, по данным УГИБДД, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 286 дорожных аварий, в пяти из которых были пострадавшие. Травмы получили четверо взрослых и трое детей. В Ленобласти произошло 61 ДТП, в двух из которых пострадали люди. Травмы получили двое, детей среди них нет. В обоих регионах обошлось без погибших.