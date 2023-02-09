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    Суд взыскал с петербургской УК деньги за растаявшие пельмени Виктора

    1982
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    Мировой судья судебного участка № 37 рассмотрел иск Виктора Карпатенкова к ЖКС № 1 Выборгского района. Виктор просил защитить его потребительские права. Подробности 9 февраля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    По словам истца, он вернулся домой 9 августа и понял, что в квартире нет электричества. Виктор позвонил в управляющую компанию и с удивлением узнал, что является должником и не платил по счетам много месяцев. Петербуржец все оплачивал в срок, поэтому пришел с кипой квитанций в ЖКС. Те прислали электрика, который сообщил, что произошла путаница, и квартиру Виктора отключили от сети по ошибке.

    И, возможно, Виктор бы смог простить это проявление разгильдяйства, но из-за отключения у него разморозился холодильник, и все продукты пришлось выкинуть. Уплотнительная резинка морозилки также испортилась и требует замены. Истец просил взыскать с ЖКС убытки в 10 тысяч рублей, моральный вред он оценил в 50 тысяч, а судебные расходы — в 63 тысячи. Виктор заявил, что соседки могут подтвердить, сколько продуктов ему пришлось отправить в помойку.

    Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 7 000 рублей, штраф в размере 3 500 рублей, расходы на оказание юридических услуг в размере 20 000 рублей.

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