Оборот розничной торговли в России в 2022 году просел на 6,7%

Оборот розничной торговли в России в 2022 году составил 42,5 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 6,7% меньше, чем годом ранее, сообщает 8 февраля Росстат.



Только в декабре россияне потратили в магазинах 4,2 трлн рублей, что с учетом инфляции на 10,5% меньше, чем год назад.

Расходы на продукты питания в 2022 году упали на 1,5%, до 21 трлн рублей. А вот траты на непродовольственные товары за год снизились на 11,1%, до 21,5 трлн рублей.

В ресторанах россияне в 2022 году потратили 2,28 трлн рублей, что на 4,7% больше в сопоставимых ценах, чем в 2021 году. Только в декабре оборот общественного питания вырос на 7,4%, до 229,1 млрд рублей.