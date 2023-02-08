В Петербурге естественная убыль населения замедлилась более чем в два раза

В Петербурге резко снизились темпы естественной убыли населения. Как следует из данных Росстата, опубликованных 8 февраля, в Северной столице в январе–ноябре 2022 года стали меньше умирать, хотя и реже рождаться.



Так, в прошлом году за 11 месяцев родилось 46 525 младенцев, тогда как годом ранее 48 846 (-5%). В пересчете на 1 000 человек коэффициент рождаемости сократился с 9,9 до 9,5.

За тот же период умерло 59 154 человека, что на 23% меньше, чем в 2021 году (76 878). Число умерших детей в возрасте до года упало с 184 до 155 человек. Коэффициент смертности сократился с 15,6 до 12. Коэффициент младенческой смертности — с 3,7 до 3,3 (на 1 000 младенцев, родившихся живыми).