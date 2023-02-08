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    В Петербурге естественная убыль населения замедлилась более чем в два раза

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    В Петербурге резко снизились темпы естественной убыли населения. Как следует из данных Росстата, опубликованных 8 февраля, в Северной столице в январе–ноябре 2022 года стали меньше умирать, хотя и реже рождаться.

    Так, в прошлом году за 11 месяцев родилось 46 525 младенцев, тогда как годом ранее 48 846 (-5%). В пересчете на 1 000 человек коэффициент рождаемости сократился с 9,9 до 9,5.

    За тот же период умерло 59 154 человека, что на 23% меньше, чем в 2021 году (76 878). Число умерших детей в возрасте до года упало с 184 до 155 человек. Коэффициент смертности сократился с 15,6 до 12. Коэффициент младенческой смертности — с 3,7 до 3,3 (на 1 000 младенцев, родившихся живыми).

    В результате естественная убыль населения в Петербурге в январе–ноябре 2022 года составила 12 629 человек, что на 56% меньше, чем за тот же период годом ранее (28 032 человека). Коэффициент естественной убыли составил -2,5, тогда как годом ранее был -5,7.

    В целом по России убыль населения тоже замедлилась и составила за 11 месяцев 2022 года 543,4 тысячи человек, тогда как годом ранее достигала 945,1 тысячи человек. Количество умерших сократилось с 2,23 млн до 1,74 млн. Число родившихся уменьшилось с 1,29 млн до 1,2 млн человек.

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