Глубокое проникновение. В Петербурге через вентиляцию ТЦ вынесли технику на 15 млн

Невский районный суд Петербурга рассмотрит дело о серии хищений из торговых центров, на крышах которых на протяжении года жил вовсе не Карлсон. Его похождения обошлись в 15 миллионов рублей.
Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении иностранца, сообщает надзорное ведомство 8 февраля. Судя по всему, гость из ближнего зарубежья компактен и пластичен.
прокуратура Петербурга
По версии следствия, он проникал в торговые центры через вентиляционные шахты на крышах, пробирался в магазины электроники и исчезал с добычей. Согласно подсчётам, с августа 2020-го по сентября 2021 года иностранец похитил более 440 гаджетов общей стоимостью 15 миллионов рублей.
прокуратура Петербурга
«Товары мужчина перевозил на автомобиле, на котором заменил государственные регистрационные знаки», — уточнили в прокуратуре.
Это обеспечило ему статью об использовании заведомо подложного регистрационного знака (ст. 326 УК) в дополнение к обвинениям в краже.