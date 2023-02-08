Глубокое проникновение. В Петербурге через вентиляцию ТЦ вынесли технику на 15 млн

Невский районный суд Петербурга рассмотрит дело о серии хищений из торговых центров, на крышах которых на протяжении года жил вовсе не Карлсон. Его похождения обошлись в 15 миллионов рублей.



Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении иностранца, сообщает надзорное ведомство 8 февраля. Судя по всему, гость из ближнего зарубежья компактен и пластичен.