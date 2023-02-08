Нейросеть нарисовала постеры по цитатам Фаины Раневской. Посмотрите, как необычно и философски получилось

Небанальное прочтение афоризмов Фаины Раневской предложила нейросеть Midjourney, создающая изображения по текстовым запросам. Фразы: «Отпускайте идиотов из своей жизни. Цирк должен гастролировать», «Даже под самым пафосным хвостом павлина всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа», «Оптимизм — это недостаток информации» и другие, — обрели новое звучание, благодаря «взгляду со стороны».



Оригиналы постеров представлены в Москве, в фойе Театра им. Моссовета, в котором Раневская прослужила 25 лет.