Нейросеть нарисовала постеры по цитатам Фаины Раневской. Посмотрите, как необычно и философски получилось

Небанальное прочтение афоризмов Фаины Раневской предложила нейросеть Midjourney, создающая изображения по текстовым запросам. Фразы: «Отпускайте идиотов из своей жизни. Цирк должен гастролировать», «Даже под самым пафосным хвостом павлина всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа», «Оптимизм — это недостаток информации» и другие, — обрели новое звучание, благодаря «взгляду со стороны».
Оригиналы постеров представлены в Москве, в фойе Театра им. Моссовета, в котором Раневская прослужила 25 лет.
С результатами творческого эксперимента поделились 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION, выпустившем сегодня первые две серии нового сериала «Раневская». В нем идет речь о разных периодах жизни актрисы — «от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте». В проекте снимались Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко, Мириам Сехон, Семен Стругачев и другие.