«Люди на улицах в пакеты завёрнуты». Что говорят о землетрясениях в Турции жертвы стихии и волонтёры

Землетрясения в Турции задели десять провинций, восстанавливать которые власти планируют в течение года. Первичную помощь в числе прочих оказывают волонтёры: масштаб разрушений настолько велик, что, по словам местных, сил властей недостаточно. «Фонтанка» пообщалась с русскоязычными волонтёрами и теми, кто стал жертвой стихии.

Город Мерсин расположен на юго-восточном побережье Турции. Он находится примерно в 80 километрах от пострадавшей от землетрясений Аданы и немного дальше — от эпицентра трагедии. 41-летняя Александра живет в Мерсине и работает в салоне красоты. Правда, сейчас это скорее временный склад для кучи одежды и мешков с едой. Оттуда гуманитарную помощь отправляют по больницам и общежитиям.



«Мы (вместе с коллегой. — Прим. ред.) подумали, что есть помещение, почему бы его не задействовать. Опубликовали в социальных сетях пост: кто желает, приносите необходимые вещи. Позже связались с девушкой, которая работает в страховой компании, а муж у неё в администрации Мерсина. Нам выдали разрешение на сбор помощи. Мы покупали на свои средства сахар, соль, рис, чечевицу, воду», — рассказала она.

читательница «Фонтанки» Александра

По словам Александры, в город приезжают люди в основном из наиболее пострадавших провинций Хатай, Османие, Газиантеп и Кахраманмараш: «У них разрушены дома, жить негде. Вчера сказали, что у некоторых семей нет элементарных предметов — нужны трусики, майки, тёплые вещи. Дети приезжают раздетые. Буквально полчаса назад прибыла машина — загрузили часть и отправили».

Фото: читательница «Фонтанки» Александра Поделиться Поделиться





Волонтёр Макс Харди накануне был в Адане. Он рассказывает, что добровольцам не всегда понятно, где конкретно требуется помощь. Сложностей добавляет и незнание языка — не каждый турок готов говорить на английском.

«Я был в Адане. Полночи ездил, пытался понять, где упали дома. В итоге так их и не нашёл. При этом в аэропорту очень много самолётов — итальянские, французские видел. Над городом летает куча вертолётов — вчера целый день летели в сторону востока», — рассказал он.

Сейчас Макс направляется в Османие. Грузовые машины, которые он встречает по дороге, везут краны, бульдозеры и нечто очень похожее на мобильные вышки, а автобусы — воду. На месте, по слухам, не хватает специального оборудования.



«В Адане вчера, я слышал, бесплатно раздавали экипировку в строительных магазинах, верёвки. Наутро уже всё кончилось. Люди пишут, что нет даже перчаток», — сказал мужчина.

Что вспоминают жертвы землетрясений Валерия из Самары живёт в городе Эрдемли (районный центр в провинции Мерсин). Они с мужем сейчас ждут ребенка. Во время первого землетрясения, в пятом часу утра 6 февраля, 27-летняя девушка проснулась из-за того, что кровать и люстра вели себя нетипично: «Матрас ходил ходуном. Я была уверена, что его расшатывает супруг. На улице был сильный ветер, скрипели окна». Толчки, по её словам, продолжались в течение одной-двух минут, казалось, будто она с мужем находятся не в десятиэтажном доме, а на корабле во время шторма.



В этот момент жители многоэтажки спускались вниз и уезжали. Несмотря на чужую панику, Валерия и ее муж не поддались эмоциям и решили остаться дома. «Наутро выяснилось, что землетрясение на самом деле было разрушительным, что в эпицентре, в 300 километрах от нас, ситуация была более серьёзной. Уже на следующий день, в обед, мы снова почувствовали толчок и на этот раз действовали иначе». Валерия вспоминает, что в пижаме и тапочках выбежала вместе с мужем на улицу. В таком виде они сели в автомобиль и направились на пустырь: «Было страшно. В лифтах спускаться в такие моменты нельзя. Мы спускались с шестого этажа пешком. Я бежать ещё не могу, так как беременна. Весь этот день мы провели вне дома».



«Турки многие уехали подальше от эпицентра, в сторону Силифке и Алании. У многих там «дачи». Считают, что в частных домах безопаснее», — рассказала она.



После землетрясений по центральной улице города, заметила девушка, до сих пор курсируют машины скорой помощи и транспорт со специальной техникой. Тем не менее люди постепенно отходят от пережитого шока: «Вчера было пустынно, как в выходной день. Сегодня почти как в рабочий: все по своим делам идут, людей довольно много на улицах».

Фото: читательница «Фонтанки» Валерия Поделиться Поделиться





Другая наша собеседница, Саида, наоборот, говорит о панике и страхе, который сейчас испытывают люди в Мерсине. Тревога не в последнюю очередь возникает из-за «постоянных лёгких толчков».



45-летний Бурхан из той же провинции вспоминает, что после толчков утром в понедельник вместе с семьёй ночевал в машине. На следующий день он уехал вместе с близкими в Анкару.

Но шанс на спасение был не у каждого. Из-за землетрясения 29-летняя Алия лишилась родственницы в Хатае. «Три толчка — и дом рухнул. Балкон упал моей невестке на спину, она беременная, восемь месяцев. Сейчас еду к ней в больницу в Адану. На голову её дочери упала железная дверь. Не выжила, — поделилась девушка. — В Хатае вообще 90% домов разрушено. Мёртвые люди на улице в пакеты и одеяла завернуты».

Напомним, в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7 балла, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 баллов и 24 землетрясения от 5 до 6 баллов.