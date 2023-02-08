Элитное жилье в Петербурге за 2022 год подорожало на 14%, а спрос на него просел на 35%

На первичном рынке элитного жилья в Санкт-Петербурге в 2022 году продали 57,4 тыс. кв. м. По оценке Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», это соответствует уровню 2018–2020 годов, но если сравнивать с пиковым 2021 годом, то объем спроса в прошлом году снизился на 35%.

— В 2021 году на рынке элитного жилья произошел всплеск активности инвесторов на фоне значительного пополнения предложения нестандартным для класса продуктом — компактными студиями и однокомнатными квартирами — в одной из наиболее популярных премиальных локаций, на Петровском острове, — пояснила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Так что сравнение этих двух периодов не показательно.



— Средняя цена предложения в элитном сегменте на конец 2022 года выросла на 14% и составила 499 тыс. руб. за кв. м. В течение года она менялась неравномерно — с января по апрель прирост достиг 20%, в осенние месяцы произошла небольшая отрицательная корректировка, а к концу года фиксация цен. Средний чек за год в сегменте составил 40,6 млн руб. — на 21% выше уровня 2021 года.



Лидером по спросу из городских локаций остаётся Петроградский район, на который приходятся 65% сделок. Впервые существенную долю занял Василеостровский район — 22%.