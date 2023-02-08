Легенда футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков стал главным тренером кипрской «Кармиотиссы». Информацию об этом 8 февраля подтвердили на официальном сайте команды.



Детали соглашения не разглашаются.

В сезоне-2021/2022 Кержаков возглавлял нижегородский клуб «Пари НН». Под его руководством коллектив с одним из самых маленьких бюджетов в РПЛ занял 11-е место.

«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает десятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 22 матчей.

Отметим, что в составе «Кармиотиссы» выступает ещё один бывший зенитовец — Томаш Губочан.