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    Александр Кержаков стал главным тренером кипрской «Кармиотиссы»

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    Легенда футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков стал главным тренером кипрской «Кармиотиссы». Информацию об этом 8 февраля подтвердили на официальном сайте команды.

    Детали соглашения не разглашаются.

    В сезоне-2021/2022 Кержаков возглавлял нижегородский клуб «Пари НН». Под его руководством коллектив с одним из самых маленьких бюджетов в РПЛ занял 11-е место.

    «Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает десятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 22 матчей.

    Отметим, что в составе «Кармиотиссы» выступает ещё один бывший зенитовец — Томаш Губочан.

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