Победителями IT-чемпионата VK Cup стали двадцать программистов

В московском офисе VK состоялся финал IT-чемпионата VK Cup. Событие прошло офлайн после нескольких лет удалённых соревнований. Отборочный этап турнира собрал 5 тысяч заявок, в финал прошли 80 человек, а призовой фонд IT-турнира разделили двадцать сильнейших. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба VK.

Разработчики соревновались на площадках All Cups от VK и Codeforces. Турнир разделили на пять треков: по JavaScript, мобильной разработке — Mobile, Go, машинному обучению — ML и спортивному программированию — Engine. В каждом треке было четыре призовых места. Обладатели первых мест получили по 300 тысяч рублей, вторых — по 250 тысяч, третьих — по 150 тысяч, четвёртых — по 100 тысяч.

Участники трека JavaScript разрабатывали веб-клиент почты Mail.ru. Качество и скорость работы созданного кода оценивали разработчики этого сервиса. Чемпионом стала Лариса Тюленева, второе место занял Максим Моисеев, третье — Максим Романовский, четвёртым стал Александр Елисеев.

В треке Mobile программистам предстояло разработать интерактивные элементы для работы с контентом приложения «Дзен» под iOS и Android. Спектр элементов был обширным — от опросов и интерактивных фотографий до виджетов для обучения программированию. Первое место в треке занял Сергей Свистунов, второе — Максим Пименов, на третьем месте — Данила Потапов, на четвёртом — Алексей Кузаков.

Участники трека по машинному обучению на этапе квалификации с помощью алгоритмов определяли тематику спортивных сообществ «ВКонтакте», анализируя тексты публикаций. В отборочном этапе нужно было порекомендовать пользователю 20 самых интересных постов в «Дзене», основываясь на истории его взаимодействия с более ранними публикациями. А в финале трека участники улучшали рекомендации друзей и прогнозировали взаимные добавления в друзья между пользователями «ВКонтакте». Лучшим в машинном программировании стал Сергей Арефьев, второй — Никита Трифонов, третий — Андрей Кузнецов, на четвёртом месте — Иван Брагин.